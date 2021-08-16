В Тюмени врачи спасли женщину с пульсом 33 удара в минуту. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ № 1 спасли женщину с пульсом 33 удара в минуту. Горожанка сама вызвала скорую, когда увидела такие показатели: «Я не поверила своим глазам, проверила на другом аппарате, но пульс действительно был слабым».

В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции женщине установили кардиостимулятор. Сейчас сердцебиение в норме.

– У пациентки выявлена АВ блокада второй степени с пульсом от 36 до 38 ударов в минуту. Такую брадикардию медикаментозно победить невозможно. Мы выполнили имплантацию постоянного двухкамерного кардиостимулятора, – сообщил сердечно-сосудистый хирург больницы Роман Кочетков.

Операция прошла под местной анестезией. Уже через три дня женщина была готова вернуться домой.