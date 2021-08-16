Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 августа 2021 года: 18 человек скончались, 29 – на ИВЛ

В Тюменской области 18 человек с коронавирусом скончались, 29 – на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 августа. Количество заболевших увеличилось на 274 и составило 50 777 человек, 18 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 146 человек выздоровели (за весь период – 45941), 27 детей заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72917 человек остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 531374 человека, полный курс прошли 446002.

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.