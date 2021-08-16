Пропала Настя Муравьева: последние новости на 16 августа 2021 года. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая уже больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу.

Добровольцам и полицейским поступает множество звонков и писем на электронную почту, где им сообщают свои версии различные люди. И зачастую бывает, что такие сообщения только отвлекают от поисков.

Появилась новая информация, которую передала жительница поселка Голышманово. Она утверждает, что ее 15-летняя дочь видела девочку, очень похожую на Настю. По словам подростка, у проходящей мимо незнакомки косил глаз.

Городским УК поручили проверить чердаки и подвалы всех домов.

Полиция назначила вознаграждение в миллион рублей за информацию, которая поможет разыскать Настю.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Насти. Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и не останавливать поиски.

«На нашей памяти есть один резонансный поиск с похищенной девочкой-инвалидом. Так вот, тот резонанс не утихал на протяжении месяца, люди каждый день занимались поисками. Когда прочес не принес результата, добровольцами продолжалась оклейка всего города ежедневно. И в один прекрасный момент люди, похитившие ребенка, просто высадили ее в городе, так как осознали, что никто не смирился и не отступится», – написали волонтеры.

Напомним, Настя вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.