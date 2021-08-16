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Общество16 августа 2021 5:59

Погода на 16 августа в Тюмени: пошла жара

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени ожидается жаркая погода.

В Тюмени ожидается жаркая погода.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 августа, в Тюмени ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 15 – 13 градусов, днем – плюс 26. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 18 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь – жди снежную зиму. Еще в старину приметили, что каков этот день, таков и октябрь.