Неопытные водители из Тюмени чаще всего превышают скорость. Фото: Вадим Бегун

Неопытные водители из Тюмени чаще всего превышают скорость. Из-за этого произошло каждое четвертое ДТП по их вине. Анализ провели в местного управлении Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, в этом году начинающие водители спровоцировали 84 ДТП, в которых погибли три человека, 119 человек ранены. Это меньше, чем в минувшем году.

– В14-ти случаях начинающие водители нарушили очередность проезда, в 13-ти не смогли выбрать безопасную дистанцию, пять ДТП случились из-за выезда на встречную полосу, три – из-за несоблюдения сигналов светофора, – сообщили в ведомстве.