В Голышманово инвалиды начали осваивать японскую технику кинусайга. Фото - zhenskie-uvlecheniya.ru.

В Голышманово инвалиды в клубе «Кудесница» начали осваивать японскую технику кинусайга. Она идеально подходит для людей с проблемами в здоровье.

– Работа с маленькими деталями разрабатывает мелкую моторику, координацию движения, точность. Мне пока с трудом удаётся смастерить рамку для панно, но всё равно стараюсь. Сейчас изучаем технику «фредпоинт», похоже на валяния из шерсти. Только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно, – говорит постоянная посетительница декоративно-прикладного творчества при ВОИ «Кудесница» Галина Бетехтина.

Несмотря на пандемию, в клубе собираются небольшими группами. Временно прекратили занятия только мастерицы преклонного возраста. В планах Голышмановского общества инвалидов – поездки в села с мастер-классами, в Дом художника в деревню Быструю и выезды на природу с конкурсными мероприятиями.