В Червишево строители улучшают качество футбольного поля на стадионе. Фото - proball.ru.

В Червишево строители улучшают качество футбольного поля на стадионе. Здесь появится искусственный газон, а также будут обустроены беговые дорожки протяженностью 333 метра.

На стадионе спорткомплекса в п. Боровский газон футбольного поля уже уложен, появились мачты освещения, электронное табло. Скоро тут установят трибуны и комментаторскую кабинку. На другом спортивном объекте п. Боровский – спорткомплексе «Олимпия» – завершаются демонтажные работы. Это первый этап масштабной реконструкции спорткомплекса с бассейном.

Совсем скоро на искусственный лед зайдут хоккеисты и фигуристы поселка Винзили, где завершено строительство первого в Тюменском районе крытого катка. Сейчас строители готовят плиту корта для заливки льдом. Завершаются отделочные работы и в комплексе, и на территории, идет пусконаладка вентиляции, отопления, холодильного оборудования, передает управление по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района.