Тюменцы покажут самые большие овощи и фрукты с дачи. Фото - ДК "Водник".

Тюменцы покажут самые большие овощи и фрукты с дачи. Заявки принимаются до 18 августа.

Предусмотрены следующие номинации. «Мастер своего дела» будет отмечен за многообразие выставочных экспонатов. Номинация «Тюменская экзотика» выделит самые необычные, редкие и несвойственные нашей территории плоды или растения.

– Жюри будет оценивать соответствие формы, смысла, материала и содержания работы тематике выставки, а также мастерство и оригинальность исполнения работы, – отметили в ДК «Водник».

Заявки принимаются до 18 августа на электронную почту dkvodnik@mail.ru, тел. (3452) 45-93-44. Выставка состоится 20 августа на ул. Судоремонтной, 1а. Посмотреть творения тюменских дачников можно будет с 12 до 18 часов, передает «Вслух.ру».