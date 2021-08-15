Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 августа 2021 года увеличилось на 274 человека, 18 скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 августа 2021 года увеличилось на 274 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 274 и составило 50 777 человек, 18 скончались.

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 426 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 человек.