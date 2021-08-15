Родители из Тюмени предпочитают называть сыновей Артемами. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тюмени предпочитают называть сыновей Артемами,а дочек Софиями. А вот тоболякам больше по душе Вероники.

– В Тобольске и Заводоуковске больше популярны Александры, в Ишиме – Ксении. Популярными также остаются Дмитрии, Иваны, Максимы, Матвеи, Львы, а среди девочек – Анны, Евы, Марии, Полины и Алисы, – сообщили в Управлении ЗАГС Тюменской области.

По данным Тюменьстата, в январе – мае 2021 года в Тюменской области родилось 7 тыс. 413 детей, передает «Тюменская линия».