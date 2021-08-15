Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 августа 2021 года: перенос тобольского полумарафона

В Тобольске на октябрь перенесли тобольский полумарафон. Фото: Тобольский полумарафон 2021.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 августа. Количество заболевших увеличилось на 275 и составило 50 503 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 151 человек выздоровел (за весь период – 45 795), 17 детей заболело (из общего числа заболевших), 33 пациента по-прежнему находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 73 591 человек остается под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 530 246 человек, полный курс прошли 444 038 человек.

Тобольский полумарафон перенесли на 2 – 3 октября, сообщают организаторы. Массовый открытый забег в самом центре города запланировали на 21 и 22 августа, но из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, полумарафон перенесли сначала на 25 – 26 сентября. Но, чтобы не пересекаться с московским марафоном, который пройдет в эти же даты, забег отложили на начало октября.

За сутки в России зарегистрировано 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах, 819 человек скончались. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.