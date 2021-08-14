В тюменском реабилитационном центре «Родник» появились новые уличные тренажеры Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском реабилитационном центре «Родник» всегда уделяется большое внимание оборудованию и оснащению. Этим летом здесь появились новые уличные тренажеры и спортивная площадка для занятий на свежем воздухе, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Участники 10-го летнего заезда – 77 детей и 65 сопровождающих их взрослых – могут сейчас заниматься на тренажерах «Двойные лыжи», «Велотренажер», «Степпер», «Гребля», «Разведение ног», «Шаговый». Все тренажеры подходят для людей с любым уровнем подготовки. Во время занятий прорабатываются мышцы ног, рук, спины, пресса, а также ускоряется метаболизм и происходит активное жиросжигание.

Стоит сказать, что уличный спортивный комплекс летом – это прекрасная альтернатива душному спортзалу, он помогает насыщению организма кислородом и закаливанию. Тренажеры на улице просты в использовании, на них можно заниматься в любое удобное время. Но не стоит забывать о правилах безопасности, нужно правильно рассчитать нагрузку и не оставлять детей без присмотра. Всему этому научат специалисты «Родника».