Тюменцы могут стать участниками Всероссийского конкурса молодых рэп- и поп-музыкантов Фото: Официальная страница Федерального агентства по делам молодежи

Тюменцы могут подать заявку на Всероссийский конкурс молодых рэп- и поп-музыкантов. Участниками могут стать тюменцы от 18 до 35 лет, а заявки принимаются до 31 августа.

Вошедшие в топ-4 участники получат поддержку в продвижении творчества и прокачают свои музыкальные навыки. А победители конкурса в номинации «Рэп» выпустят песни на популярной платформе и заключат контракт с музыкальным лейблом. Поп-исполнителям предоставят возможность поработать в академии под началом российского композитора и продюсера Игоря Матвиенко.

Как сообщили организаторы, эксперты заочно отберут 20 исполнителей, которые отправятся в лагерь «Академия звука». В итоге 4 участника присоединятся к образовательной программе под руководством популярных музыкантов, а после завершения программы лагеря лучшие выпускники исполнят свои песни на финальном концерте в Санкт-Петербурге.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо оставить заявку по одной из номинаций – «Рэп» или «Поп» – до 31 августа на портале АИС «Молодежь России». Ещё нужно загрузить полную версию песни в требуемом формате в личном кабинете.