Тюменцы смогут проголосовать за лучшие спортивные школы города Фото: google.ru/maps

Тюменцы смогут проголосовать за лучшие спортивные школы и детские-юношеские центры города. Народное голосование за лучшую спортивную школу и лучший детско-юношеский центр Тюмени» приурочено ко Дню физкультурника.

По информации городского департамента спорта и молодежной политике, оценить уровень и качество физкультурно-спортивной работы учреждений и отдать свой голос жители смогут до 22 августа.

Для того, чтобы проголосовать не требуются регистрации и смс-подтверждения. Из 13 спортивных школ города сейчас лидируют «Водник», «Прибой», «Центр дзюдо», ДЮСШ №2 и ДЮСШ №3. Из 12 детско-юношеских центров – «Фортуна», «Пламя», «Старт», «Авангард», «Алый парус». В голосовании уже приняли участие около 900 человек.

Победителей народного голосования по двум категориям наградят переходящим памятным знаком.