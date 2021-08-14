Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 августа 2021 года увеличилось на 275 человек Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 275 и составило 50 503 человека,13 человек скончались за сутки, а за весь период пандемии умерли от коронавируса 1 137 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 151 человек выздоровел (за весь период – 45 795), 17 детей заболело (из общего числа заболевших), 33 пациента по-прежнему находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 73 591 человек остается под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 530 246 человек, полный курс прошли 444 038 человек.

В Тюменской области развернули еще один моногоспиталь, в связи с увеличением количества пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение. Моноинфекционный госпиталь на 400 койко-мест развернут на базе областного реабилитационного центра «Родник», он функционирует как филиал Областной инфекционной клинической больницы. Это уже 19-й моногоспиталь в регионе, всего на данный момент развернуто 3469 коек, их занятость составляет 79,7%.

За сутки в России зарегистрировано 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах, 819 человек скончались. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.