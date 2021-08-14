В Тюменской области пройдет пять новых фестивалей Фото: Конкурс проектов «Моя идея»

Накануне в Тюменской области прошла защита проектов второй волны на региональном конкурсе «Моя идея». Победители конкурса получат финансирование на реализацию своих проектов: средства позволят организовать в Ялуторовске, Голышманово и Тобольске пять новых фестивалей и акцию поддержки тренерской деятельности.

Фестиваль «Мотодвиж» в Ялуторовске пройдет 25 сентября, его придумала жительница Ялуторовска Анастасия Ведьмедева. В программе: показательные тренировки, выставка мотоциклов и фотовыставка, посвященная истории мотоциклетного спорта в городе.

Ещё в Ялуторовске пройдет экофестиваль «Бумеранг добра» – 21 августа и 18 сентября. На фестивале проведут сбор макулатуры, пластика и батареек, вырученные средства со сдачи которых пойдут на приобретение корма и лекарств для бездомных животных.

Третьим фестивалем, организованным в Ялуторовске, станет «БлогФест» – проект Светланы Кайзер. И продлится он с конца сентября до середины ноября. Участники фестиваля займутся созданием фото- и видеоконтента, а также текстовых материалов для социальных сетей на тему «Бездомные животные».

Жители Голышмановского городского округа благодаря финансированию конкурса смогут провести фестиваль «Завалинка», который создан для студентов и молодёжи. На нём будет представлен и установлен арт-объект «Голышмановские валенки».

А Юрий Алескеров из Тобольска создал проект фестиваля интеллектуальных игр для школьников. Он будет проведен в несколько этапов и закончится к декабрю 2021 года.

Шестой проект, победивший на конкурсе, – акция «Спасибо, тренер». Её автор Алексей Юшков разработал серию видеоработ, посвященных вкладу тренеров в жизнь спортсменов и обычных школьников. Закончить реализацию планируют ко Дню тренера, 30 октября 2021 года.