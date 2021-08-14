Голышмановские онкологи провели за полгода 80 сеансов химиотерапии Фото: Татьяна Коркина

В центре амбулаторной онкологической помощи областной больницы № 11 в Голышманово подвели итоги работы за прошедшие полгода. За это время в центр за консультациями обратились около двух тысяч человек, 605 пациентов находились на диспансерном наблюдении, у 46 из них заболевание было выявлено впервые.

В центре появились возможности противоопухолевого лечения. В дневном стационаре проводят семь видов противоопухолевой лекарственной терапии как самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения, используется шесть химиопрепаратов для лечения онкобольных.

Центр амбулаторной онкопомощи работает на базе ОБ № 11 в рабочем посёлке Голышманово с ноября 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Тюменской области по федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Задача центра – организация и оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. В его зоне ответственности – 66 тысяч жителей Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов.

Онкологический кабинет для амбулаторного приёма специалистами, дневной стационар на две койки с процедурным кабинетом, кабинетом для разведения препаратов для химиотерапии, с полностью оснащенными комфортными палатами.

В этом году в стационаре центра провели 80 сеансов химиотерапии 69 пациентам. 234 пациента получили от специалистов центра паллиативную помощь как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. Обследовано и направлено 107 больных с онкологическими заболеваниями в областной онкологической диспансер для дальнейшей диагностики и лечения.