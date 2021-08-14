Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 августа 2021 12:29

Голышмановские онкологи провели за полгода 80 сеансов химиотерапии

В центре амбулаторной онкологической помощи подвели итоги работы за прошедшие полгода
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Голышмановские онкологи провели за полгода 80 сеансов химиотерапии

Голышмановские онкологи провели за полгода 80 сеансов химиотерапии

Фото: Татьяна Коркина

В центре амбулаторной онкологической помощи областной больницы № 11 в Голышманово подвели итоги работы за прошедшие полгода. За это время в центр за консультациями обратились около двух тысяч человек, 605 пациентов находились на диспансерном наблюдении, у 46 из них заболевание было выявлено впервые.

В центре появились возможности противоопухолевого лечения. В дневном стационаре проводят семь видов противоопухолевой лекарственной терапии как самостоятельной, так и в комбинации с другими методами лечения, используется шесть химиопрепаратов для лечения онкобольных.

Центр амбулаторной онкопомощи работает на базе ОБ № 11 в рабочем посёлке Голышманово с ноября 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Тюменской области по федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Задача центра – организация и оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. В его зоне ответственности – 66 тысяч жителей Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов.

Онкологический кабинет для амбулаторного приёма специалистами, дневной стационар на две койки с процедурным кабинетом, кабинетом для разведения препаратов для химиотерапии, с полностью оснащенными комфортными палатами.

В этом году в стационаре центра провели 80 сеансов химиотерапии 69 пациентам. 234 пациента получили от специалистов центра паллиативную помощь как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. Обследовано и направлено 107 больных с онкологическими заболеваниями в областной онкологической диспансер для дальнейшей диагностики и лечения.