Школы и детсады Тюменского района практически готовы к зиме Фото: google.ru/maps

Школы и детсады Тюменского района на 89% готовы к зиме, проведена опрессовка теплосистем. Работы на остальных объектах образования завершат до 16 августа.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, во всех школах проверили оконные блоки и уплотнители на дверях. Проведена опрессовка теплосистем на 12 объектах отрасли спорта и молодежной политики. В двух зданиях центра физкультурной и спортивной работы «Сибиряк» – в посёлке Московский и селе Успенка – работы продолжаются.

Кроме того, в семи учреждениях – в селе Мальково и Каскара – сделали промывку. Все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду учреждений отрасли спорта и молодежной политики закончат к концу августа. Уже заключены договора на проведение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения 45 объектов культуры.

Паспорта готовности учреждений культуры должны оформить к 1 сентября.