В школе Тюменского села начался капитальный ремонт Фото: группа в соцсети Салаирское МО

Ремонт большинства тюменских школ подходит к концу, а капитальный ремонт в Салаирской школе выходит на новую стадию – здесь завершается демонтаж старых конструкций.

Эти летом в школе села Салаирка начался капитальный ремонт. Здание, построенное в середине 80-х годов прошлого века, устарело и физически, и морально. Несколько лет назад поменяли крышу, пострадавшую во время ураганного ветра, но кабинеты, спортзал и пищеблок тоже требовали серьезного обновления.

Строители сделают перепланировку помещений, заменят систему отопления, электроснабжения, обновят входную группу и площадь перед центральным входом.

Глава Тюменского района Светлана Иванова в ходе рабочей поездки по муниципалитетам Салаирского тракта побывала в школе, пообщалась с руководителем подрядной организации. Вместе с главой Салаирского МО Галией Цырульниковой и директором школы Ольгой Мякининой обошли пришкольную территорию, посмотрели, где появится новый стадион и спортплощадки.

Директор школы рассказала, как будет организовано обучение салаирских ребят в новом учебном году, ведь капремонт продлится до следующего лета. Поэтому соседей примет Наримановская школа, а учить детей будут свои педагоги. Подвоз и горячее питание организуют, чтобы родители не волновались.

В настоящее время в Салаирской школе учатся 145 детей. Ребята привыкли к своей родной школе, но ремонту очень рады и готовы потерпеть поездки, чтобы потом учиться в современном здании с новым оборудованием классов и мастерских.