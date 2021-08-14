Тобольский полумарафон из-за коронавируса перенесли на октябрь Фото: Тобольский полумарафон 2021

Тобольский полумарафон перенесли на 2-3 октября, сообщают организаторы. Массовый открытый забег в самом центре города запланировали на 21 и 22 августа, но из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, полумарафон перенесли сначала на 25-26 сентября. Но, чтобы не пересекаться с московским марафоном, который пройдет в эти же даты, забег отложили на начало октября.

- Мы понимаем, что такие новости нарушают множество планов, демотивируют, хочется опустить руки, но именно сейчас взаимная поддержка важна как никогда. Надеемся, что перенос забега доставит вам минимальный дискомфорт и каждый сможет спланировать своё участие в тобольском полумарафоне в новые даты, - говорится в обращении к спортсменам.

Участникам, которые не смогут приехать в Тобольск, пообещали вернуть стартовые взносы.