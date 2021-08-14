Погода на 14 августа в Тюмени: придет долгожданное тепло Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 14 августа, в Тюмень придёт долгожданное тепло. В течение дня температура воздуха +22, +27 градусов. А ночью столбик термометра опустится до +7, +12 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман, ветер западный, юго-западный ночью 1-6 м/с, днём 5-10 м/с.

Погода в Тюмени 14 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня отмечают православный праздник Медовый Спас, он идёт от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мёд для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.