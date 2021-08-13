Пол-литра накануне, а с утра за руль: пьяный дальнобойщик не доехал до Тюмени

Мужчина вез груз из Омска в Тюмень, но закончил поездку досрочно Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Нетрезвого водителя большегруза «Мерседес» задержали сотрудники ГИБДД в Ишимском районе, на 257-м км федеральной трассы Тюмень – Омск. 55-летний мужчина вез груз из Омска в Тюмень, но закончил поездку досрочно: инспекторы проверили его на алкотестере, а результаты зашкаливали.

Как рассказал водитель, накануне он останавливался на ночлег, на сон грядущий выпил 0,5 литра водки. Наутро чувствовал себя нетрезвым, но все же сел за руль – надо ехать. Тут и встретились ему доблестные блюстители порядка на дорогах.

Инспекторы ГИБДД попросили дальнобойщика дунуть в трубочку, показания алкотестера составили 1,08 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления автомобилем, на него составлен административный материал, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тюмени в предстоящие выходные дни автоинспекторы проведут мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги, чтобы дать бой пьянству за рулем.

В ведомстве уточнили, что, по статистике, в пятницу и в выходные дни происходит всплеск «пьяных» ДТП. Госавтоинспекция призывает откликнуться неравнодушных граждан и сообщать о фактах неадекватного поведения водителей на дороге в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 794-610, 794-552 либо 02.