Полторы тысячи нелегальных импортных пачек сигарет и табака выявили тюменские таможенники

Фото: Уральское таможенное управление

Тюменские таможенники и региональный Роспотребнадзор пресекли нелегальную продажу и хранение почти 1 500 пачек табачных изделий на прилавках у тюменского и курганского предпринимателей. На продукции иностранного производства не было ни акцизных марок, ни обязательной маркировки.

Бизнесмены реализовывали табачную продукцию иностранного производства не только без акцизных марок, но и без обязательной маркировки.

– В результате проведенной проверки тюменского предпринимателя установлен факт продажи 1 037 пачек сигарет немаркированных специальными (акцизными) марками РФ. Кроме того, на продукции отсутствовал специальный код Data Matrix. Товар изъят сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, – сказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В Кургане таможенники выявили 368 единиц сигарет и табака для кальяна без акцизных марок, а так же с нарушениями требований об обязательной маркировке товаров. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курганской области наложили арест на незаконный товар. Ведомство возбудило дело по статье 15.12 КоАП РФ. Оба предпринимателя предстанут перед судом.