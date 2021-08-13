ТОДЭП оштрафовали за складирование щебня в Тобольском районе. Фото: Ольга Крыльцова

ТОДЭП оштрафовали за складирование щебня в Тобольском районе. Компания делала это незаконно. Жалоба в прокуратуру поступила от активистки, проживающей в селе Байкалово.

– Установлено, что на обочине внутрипоселковой дороги, являющейся территорией общего пользования, ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» незаконно складировало щебень на общей площади 856 квадратных метров. В отношении акционерного общества и директора ДРСУ-6 возбуждены дела об административных правонарушениях, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам рассмотрения дел они оштрафованы на общую сумму 120 тыс. рублей. В адрес руководителя АО «ТОДЭП» внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге щебень был убран.