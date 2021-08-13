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Звезды13 августа 2021 13:57

Концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн (где смотреть)

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятие ушло в Сеть
Сергей Швецов
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Концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн.

Концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Праздничный концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн. Программа начнется сегодня, 13 августа, в 20.00.

– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе и введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в формате онлайн, – подтвердили в оперштабе.

Концерт будет транслироваться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, телеканале «Тюменское время» (21-й канал), а также на площадках сообщества «Тюменская область» в соцсетях.