Концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн (где смотреть)

Концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Праздничный концерт, посвященный 77-летию Тюменской области, пройдет онлайн. Программа начнется сегодня, 13 августа, в 20.00.

– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе и введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в формате онлайн, – подтвердили в оперштабе.

Концерт будет транслироваться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, телеканале «Тюменское время» (21-й канал), а также на площадках сообщества «Тюменская область» в соцсетях.