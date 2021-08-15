Тюменцам рассказали, как правильно сортировать мусор. Фото - "ТЭО".

Тюменцам рассказали, как правильно сортировать мусор. Экопросвещением занялся руководитель компании по утилизации вторсырья «Миротворец» Лев Шмаков.

Далеко не каждый пластик можно сдать под вторичное использование. Чтобы правильно отсортировать изделия из него, необходимо обратить внимание на упаковку: там должна быть маркировка в виде треугольника со стрелочками, цифрой и буквами. Номера пластика идут от 1 до 7, из которых 3, 5, 6 и 7 не принимаются на переработку в Тюмени.

– Чтобы сдать на переработку стекло, его нужно лишь очистить от остатков пищи и этикеток. Битое стекло также принимается. На переработку принимаются только изделия из алюминия. Жестяные банки для сдачи непригодны. Отличить их можно магнитом: алюминий его проигнорирует. Макулатуру принимаем всю: картон, бумагу, книги, газеты, журналы и прочее, – сообщил Шмаков.

По его словам, бумажные пакеты не являются настолько экологичными, насколько это заявляется в рекламе. Связано это с тем, что при создании таких пакетов используется большее количество воды, а также целлюлозы, пишет «Тюменская область сегодня».