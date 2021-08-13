В Тюмени до 15 октября перекроют два участка улиц и два проезда. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют для движения транспорта два участка улиц и два проезда. Это произойдет с 24 августа до 15 октября в связи с капитальным ремонтом тепловой сети.

Так, перекрытие коснется улицы Кемеровской (на участке от улицы Саратовской до улицы Томской); улицы Саратовской (на участке от улицы Шадринской до улицы Курчатова); проезда между домами № 18 и № 20 на улице Курчатова; проездов в районе домов № 35 и № 40 на улице Тюменской.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что объехать закрытые участки дорог можно по улицам Курчатова, Ботанической и Охотской.