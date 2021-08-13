Американец или кореец: кто завоевал любовь тюменцев. Фото - МегаФон.

Жители Тюменской области в летний период стали чаще совершать онлайн-покупки. Количество интернет-заказов на мобильные девайсы увеличилось на 25% в сравнении с данными на начало года. Во время online-шопинга тюменцы предпочитают самовывоз, хотя год назад была более популярна доставка на дом, сообщили аналитики интернет-магазина МегаФона. Самыми востребованными смартфонами на онлайн-витринах столицы региона признаны модели Apple и Samsung.

По данным DATA Insight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ретейла. В 2025 году, по мнению специалистов, через интернет будет совершаться уже каждая четвертая сделка в розничных продажах по стране. В среднем сегодня на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн.

Как рассказали в МегаФоне, в Тюменской области общий объем онлайн-продаж мобильного оборудования с начала года вырос в 2 раза в денежном выражении. На интернет-шопинг, так же как и за покупкой гаджетов, чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия у жителей Тюмени – с 21.00. до 00.00.

– Чаще всего через интернет-магазин жители столицы региона заказывают смартфоны как наиболее часто сменяемые гаджеты. При выборе нового мобильного покупатели обращают внимание на возможности и разрешение фотокамеры, объем памяти, емкость зарядного аккумулятора. Именно онлайн тюменцы решаются пробрести более дорогие модели телефона, чем у витрины магазина. Фавориты по заказам этим летом – устройства Apple, – рассказал директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

Средняя стоимость смартфона при электронном заказе по стране составляет 37 225 рублей.

Топ онлайн-продаж в Тюменской области возглавляют:

1. Apple iPhone 12 и Apple iPhone 12 mini 128 GB и 64 GB.

2. Apple iPhone 11 с объемом памяти 128 GB и 64 GB.

3. Samsung Galaxy А51 64GB и 128 GB.

4. Realme C20 32GB и 64 GB.

5. Xiaomi Redmi 9 32 GB и 64 GB.

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