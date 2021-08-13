В колодце у тюменского ТРЦ нашли человеческие останки. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В одном из коллекторов на улице Советской в Тюмени находится труп человека. Такое сообщение сегодня, 13 августа, поступило в отдел городской полиции № 4. На указанное место выехали сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

– После продолжительных работ из коллектора извлекли человеческие останки. Пока не удается определить, кому принадлежит труп – мужчине или женщине, – прокомментировали в ведомстве.

По данному факту следователи организовали процессуальную проверку. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и медико-криминалистической. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.