В Тюменской области у мужчины, которому стало плохо, угнали велосипед. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение о краже имущества у 38-летнего местного жителя. Правоохранители задержали подозреваемого.

В доме, где временно проживает потерпевший, компания распивала спиртное. В ходе застолья владелец имущества почувствовал себя плохо, ему понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу. Воспользовавшись ситуацией, один из присутствовавших гостей присвоил себе электрическую пилу, находившуюся в доме, а также велосипед заявителя.

– На двухколесном транспортном средстве с похищенным инструментом он отправился домой. Впоследствии электрическую пилу 32-летний ялуторовчанин продал за две тысячи рублей, а велосипед он планировал использовать в личных целях, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого мужчины отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Житель Ялуторовска отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Велосипед изъят.