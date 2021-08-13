В Тюмени регоператору позвонил запертый в мусорном контейнере ребенок

В Тюмени реоператору позвонил запертый в мусорном контейнере ребенок.

В Тюмени на горячую линию регионального оператора позвонил запертый в мусорном контейнере ребенок. Вот так могут закончиться детские игры на контейнерной площадке. К счастью, обошлось без вызова экстренных служб

– Площадки для накопления коммунальных отходов совсем неподходящее место для развлечений детворы, а контейнеры – не игрушки. Очевидно, что в таком месте ребёнок легко может травмироваться. На здоровье может сказаться и негативное воздействие различных веществ и продуктов естественных процессов разложения, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, дети играют с приготовленной на утилизацию мебелью, разбивают оставленные у контейнеров стёкла и перетаскивают оттуда на детские площадки старые матрасы. Но больше всего интерес вызывают ненужные игрушки. В Тюменской области зафиксированы случаи, когда после детских игр контейнеры оставались на проезжей части и стали причиной ДТП.