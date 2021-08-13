Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 августа 2021 года превысило 50 тысяч человек, 15 скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 августа 2021 года превысило 50 тысяч человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 275 и составило 50 228 человек,15 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 159 человек выздоровели (за весь период – 45664), 31 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 33 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72992 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 526951 человек, полный курс прошли 438266.

За последние сутки в России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 815 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 368 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 557 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 864 летальных исхода, выздоровели 5 848 340 человек.