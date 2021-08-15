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Общество15 августа 2021 10:11

В Голышмановском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись

Сформировано четыре инструкторских участка
Сергей Швецов
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В Голышмановском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

В Голышмановском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

В Голышмановском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Сформировано четыре инструкторских участка.

В течение августа собственники агропредприятий, фермеры и владельцы подсобных хозяйств расскажут о размерах посевных площадей, видах выращиваемых культур и предоставят данные о численности скота.

– Задействованы двадцать четыре переписчика. После сплошной сельскохозяйственной переписи в 2016 году были установлены статистические данные, сейчас эта информация уточняется. Запись данных происходит только со слов респондента, никаких документов предоставлять не нужно, – сообщила уполномоченная по проведению сельскохозяйственной микропереписи в Голышмановском городском округе Наталья Мелюханова.

Узнать переписчика просто: они придут в зеленой форме с удостоверением и защитной маске. Можно потребовать к удостоверению паспорт, передает «АиФ - Западная Сибирь».