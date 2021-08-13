В Тюмени бесследно исчез 86-летний пенсионер, страдающий потерей памяти. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени бесследно исчез 86-летний Николай Аникин. Пожилой мужчина вышел из своего дома, находящегося на улице Орджоникидзе, накануне, 12 августа, около 12.00. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пенсионер был одет в темные брюки, синюю кофту на молнии, синюю кепку и черные туфли. На вид пропавшему 80 – 85 лет, его рост составляет 170 сантиметров, нормального телосложения, голубые глаза, короткие седые волосы. Он страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Николае Григорьевиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 79-40-10 – ОП № 4 по г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

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