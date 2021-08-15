В Тюмени почти пять тысяч подростков отработали в «Отрядах мэра». Фото - отряды-мэра.рф.

В Тюмени почти пять тысяч подростков отработали в «Отрядах мэра». Трудовой сезон завершится через неделю.

В настоящее время в городе трудятся 929 ребят, которые получат по 3 510 рублей, а также материальную поддержку Центра занятости населения в размере 784 рубля.

Летом 2021 года в «Отряды мэра» могли трудоустроиться 4 500 подростков от 14 до 17 лет. Они могли поработать помощниками почтальона, регистратора, оператора ЭВиВМ, изготовителя сувенирной продукции, мастера типографии, корреспондентов и пр.

Программа «Отряды мэра» существует в Тюмени c 1999 года. Сегодня она стала площадкой по реализации социально-значимых мероприятий в летний период. Получить опыт трудовой деятельности и подзаработать могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, передает «Вслух.ру».