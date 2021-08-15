В Тюмени травматологи уняли боль в голеностопном суставе спортсменки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени специалисты травматолого-ортопедического отделения детского стационара Областной клинической больницы №2 уняли боль в голеностопном суставе 15-летней спортсменки. Дело в том, что девушка давно мучилась последствиями спортивной травмы, отек сустава мешали ей заниматься спортом.

– В результате обследования выяснилось, что внутри сустава образовалось инородное тело – отслоившийся фрагмент хряща – оно и мешало нормальной работе голеностопа. Пациентке проведена операция артроскопии – малоинвазивным способом, через два маленьких прокола. Инородное тело было удалено и проведено микрофрактурирование – исправление костно-хрящевого дефекта с помощью особой методики. Кстати, артроскопия голеностопного сустава в детском стационаре проводилась впервые, – отметила Ирина Ющенко, пресс-секретарь медучреждения.

Спустя четыре дня девушку выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Сейчас она чувствует себя замечательно, боли ее не беспокоят. Спустя три недели после операции врачи разрешат вставать ей на ноги, а через 4-6 месяцев гимнастка сможет вернуться к спорту.