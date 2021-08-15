Погода на 15 августа в Тюмени: плюс 25

В Тюмени плюс 25. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 августа, погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Тюмени до конца дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, днем – плюс 25. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий на северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.