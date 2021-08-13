Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 13 августа 2021 года: девять человек скончались, 36 – на ИВЛ

В Тюменской области девять человек с коронавирусом скончались, 36 – на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 августа. Количество заболевших увеличилось на 276 и составило 49 953 человека, 9 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 157 человек выздоровели (за весь период – 45 485), 31 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 36 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 73 483 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 523 173 человека, полный курс прошли 431 562.

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.