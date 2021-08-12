Рядом с микрорайоном Ямальский в Тюмени может появиться улица Телемехаников. Фото - Департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

Рядом с микрорайоном Ямальский в Тюмени может появиться улица Телемехаников. О присвоении такого имени пока безымянному элементу улично-дорожной сети ходатайствовала группа численностью не менее 25 человек.

– Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Сомова Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

В ведомстве уточнили, что мнения будут приниматься до 23 августа.