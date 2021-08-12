Алексей Карабанов назначен дирижером Тюменского филармонического оркестра. Фото - ТКТО.

Алексей Карабанов назначен дирижером Тюменского филармонического оркестра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор сегодня, 12 августа, на пресс-конференции. Он пожелал новому дирижеру удачи в работе с коллективом.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, 17 апреля 2021 года музыканты уже выступали под управлением Карабанова, который является заслуженным артистом России. Тогда концерт вызвал восторженные отзывы зрителей. Кстати, Карабанов стал одним из четырёх претендентов. По факту, его выбрали при непосредственной помощи музыкантов оркестра.

Напомним, что 11 октября 2020 года ушёл из жизни художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков. Всё это время оркестром руководил Владимир Добровольский, однако он решил покинуть филармонию по собственному желанию.

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