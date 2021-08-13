Участок улицы 30 лет Победы в Тюмени перекроют до 24 сентября. Фото: Тюмень - наш дом

На проезде в районе дома № 44 по улице 30 лет Победы в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Это произойдет с 21 августа по 2 сентября.

– Это связано с работами на водопроводной сети города. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

По информации ведомства, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Пермякова, А. Логунова и Н. Федорова.