В Тюмени в ТРЦ уборщица упала с лестницы и получила тяжелую травму. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени женщина, работающая уборщицей в одной из компаний города, получила тяжелую травму. ЧП произошло во время подготовки рабочего места для мытья остекления на лестничной площадке второго этажа торгово-развлекательного комплекса.

– Женщина поднималась по ступеням, приставная лестница сдвинулась, уборщица упала и ударилась правой стороной туловища о перила, расположенные по периметру здания ТРЦ, – сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Причиной несчастного случая признали отсутствие контроля при проведении работ со стороны администратора компании. Также у работодателя отсутствует в Положении о системе управления охраной труда оценка рисков. Ведомство решает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.