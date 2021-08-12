«Будет угроза взрыва». Участок тюменской «трассы смерти» перекроют на время учений

Участок тюменской «трассы смерти» перекроют на время учений. Фото - ФКУ «Уралуправтодор».

На 18-м километре автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск у села Ембаево ограничат движение на время масштабных учений. Это произойдет 17 августа с 11.00 до 15.00.

– Во время этих учений будет на практике отработано обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации. Также будет проверена организация взаимодействия дорожных и оперативных служб, – отметили в ФКУ «Уралуправтодор».

По легенде, на трассе произойдет ДТП с участием трех транспортных средств – грузовика ТАТА, бензовоза и фуры МАН. Произойдет возгорание бензовоза и фуры MAN, разлив топлива, будет угроза взрыва. Движение будет перекрыто.