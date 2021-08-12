Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 августа 2021 года увеличилось на 276 человек, 9 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 276 и составило 49 953 человека, 9 скончались.

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.