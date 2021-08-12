«Мощность внушительная». В Тюмени строят вторую сливную станцию

В Тюмени строят вторую сливную станцию. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени строят вторую сливную станцию. Она появится между окружной автодорогой и проездом Воронинские Горки.

– Мощность станции достаточно внушительная, её хватит для коттеджной застройки в западной и северной частях города, которая не обеспечена централизованной системой водоотведения. Эти жители пользуются септиками и заказывают откачку ассенизаторскими машинами. Мы надеемся, что это также поможет уменьшить плату за услуги ассенизаторов, – отметил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семён Тегенцев.

По его словам, по контракту подрядчик должен закончить работы до конца года. Однако в планах запустить станцию в техническую эксплуатацию в середине октября.

СПРАВКА «КП»

Новая сливная станция рассчитана на одновременный прием стоков от шести ассенизаторских машин, а также талой воды со снежного полигона, который планируется построить рядом. В сутки насосы смогут перекачивать 1800 кубометров стоков и 5500 кубометров талой воды. Планируемый режим работы: с 7 до 20 часов, при необходимости он может быть изменён.