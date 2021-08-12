В Тюменской области судят хулигана, который насмерть заколол лопатой первого встречного. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области перед судом предстанут двое жителей Абатского района. Один из них убил 56-летнего мужчину, другой – помогал. Трагедия произошла в сентябре 2015 года, но раскрыли преступление недавно.

В ночь на 19 сентября 2015 года обвиняемые в селе Абатское распивали алкоголь, и после спора 19-летний молодой человек заявил, что сможет убить первого встречного. Они увидели пьяного незнакомца и предложили его подвезти, тот согласился. На соседней улице злодеи побили мужчину и вывезли в лес.

– 26-летний обвиняемый предоставил своему приятелю штыковую лопату. Его друг острием не менее трех раз ударил жертву по голове. От полученных ран тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы, они оттащили его тело вглубь леса, засыпав листьями. На следующий день 19-летний злоумышленник вернулся на место преступления и утопил тело в болоте, – рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Тюменской области Людмила Галстян.

Обоим жителям Абатского района предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.