В Тюмени маршрутам № 57, 57д и 86 добавили остановку. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршрутам №№ 57, 57д и 86 добавили остановку. Нововведение вступит в силу с 16 августа.

– В схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК «Плеханово», № 57д «ТЭЦ-2 – Московский дворик» включается новый промежуточный остановочный пункт «Детская библиотека им. К. Я. Лагунова» в обратном направлении. Он же включается в схему движения маршрута № 86 «З-д медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» в прямом и обратном направлениях, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.