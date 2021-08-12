В Тюмени гаишники устроят облаву на нетрезвых водителей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени завтра, в пятницу, и в предстоящие выходные дни автоинспекторы проведут мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги, чтобы дать бой пьянству за рулем.

– Информация о задержании лиц в состоянии опьянения будет размещена в наших аккаунтах в социальных сетях. В этом году на дорогах региона с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 123 ДТП, в которых погибли 19 человек и 181 человек травмирован, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что, по статистике, в пятницу и в выходные дни происходит всплеск «пьяных» ДТП. Госавтоинспекция призывает откликнуться неравнодушных и сообщать о фактах неадекватного поведения водителей на дороге в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 794-610, 794-552 либо 02.