Погода на 13 августа в Тюмени: в ожидании потепления

В Тюмени ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 августа, в Тюмени до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 10 градусов, днем – плюс 22. Вечером столбики термометров покажут плюс 20 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий на юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.