В Тюмени мужчина избил ногами приглашенную в гости 60-летнюю знакомую. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратилась 60-летняя местная жительница с множественными ушибами и переломом. Женщину доставили медики из квартиры на улице Ялуторовской.

Сотрудники полиции выехали по адресу и задержали ранее не судимого безработного 44-летнего подозреваемого – хозяина квартиры. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанный рассказал, что он пригласил к себе в гости давнюю знакомую, чтобы приятно провести время.

– Мужчина и женщина выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник вспылил и начал избивать гостью ногами, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.